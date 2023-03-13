Bu sezon teknik direktör Jorge Jesusun tercihi ile büyük maçlara 3lü savunma ile çıkan Fenerbahçe henüz galibiyet alamadı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Portekizli tecrübeli çalıştırıcının tercihini yorumladı. Toroğlu, Kim Min Jae 3lü savunmada 10 numara bir oyuncu. Çünkü çok çabuk ve çok seri. Bu oyuncularda bu özellik yok. Fenerbahçede yük herkese eşit binmiyor. Fenerbahçede futbol kalitesi bir yerlerde fazla. Fenerbahçe öyle veya böyle atıyor ama yiyor. Fenerbahçenin Avrupada ve ligde 3lü oynama lüksü yok. Çünkü öyle oyuncun yok. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri