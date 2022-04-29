FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: İsmail Kartal el bombasını Ali Koç'a verdi! /29.04.2022

Süper Ligin 35. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FKyı konuk etti. Sarı lacivertli ekip zorlu maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla beraber İsmail Kartalın dönemindeki Fenerbahçe yükselişini sürdürmeye devam etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, gidişata karşın yeni sezonda teknik direktör arayan Kanaryanın yönetimi hakkında konuştu. Toroğlu, İsmail Kartal el bombasını Ali Koçun kucağına koydu. Ali Koç bombanın pimini çeker mi, göreceğiz. Ancak dışarıdan teknik direktör arayışı fotoğrafları çıktıkça takımdaki dengeler bozulur. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi