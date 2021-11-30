FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe için ağır sözler! "Yol geçen hanına döndü" /30.11.2021

Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle döndü. Maçtan sonra birçok isim sarı lacivertli ekibe ağır eleştirilerde bulundu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, o isimlere katıldı. Uluç, Şampiyonluk hasretin var. Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray şampiyonlukları gördün. Küme düşme korkusu yaşadın. Kadıköydeki tüm serileri kaybettin. Kadıköy yol geçen hanına döndü. Artık Fenerbahçe deplasmanında 1 puana razıyız diyen takımlar yok. | dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi