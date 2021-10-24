FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe savunmada Kim'siz ne yapacak? "İlk 15 dakikada..." /24.10.2021

ASpor

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertli ekipte önemli eksikler var. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a karşı kaybettiği 3 puanın yanı sıra maçın 23. dakikasında kırmızı kart gören Kim Min Jae, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Kim'in eksikliğinden bahsetti. Karaman, "Kim'in yokluğunda Fenerbahçe ne yapabilir, soru işareti. Alanyaspor, Fenerbahçe ceza sahasına birçok kez girebilir. Pereira 3'lü savunmada Kim olmadan oynarsa sorun yaşayabilir. Kim'in yokluğunda Fenerbahçe kontra atak görebilir. Fenerbahçe'nin savunma sıkıntısı ilk 15 dakikada kendini gösterebilir. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)