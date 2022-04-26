FENERBAHÇE HABERLERİ - Jesus açıklamasına flaş yorum! "Fotoğraf çıktığında..." /26.04.2022

Fenerbahçede Başkan Ali Koç ve bazı kurmayları Jorge Jesus ile görüşmek için Portekize gitti. Portekiz Cumhurbaşkanının da bulunduğu kritik görüşmeden bir fotoğraf yayınlandı. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bilgiç, Fotoğraf çıktığında insanların Jorge Jesus ile anlaşıldı cümlelerini kurması çok normal. Fenerbahçenin açıklaması da normal. Bu görüşme Ali Koçun ilk yüz yüze görüşmesi. Bu görüşmeyi eski Fenerbahçe yöneticisi Emre Can ayarladı. Ancak Ali Koç, Jesustan önce Joachim Löw ile 2-3 kez yüz yüze görüştü. İsmail Kartal ile zaten sürekli görüşüyordu. 3 isim de Fenerbahçe için doğru adaylardır. Fenerbahçe yönetiminin elinde 3 doğru var. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi