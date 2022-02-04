FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw mü Roger Schmidt mi? "Bir adım önde" /04.02.2022

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yoluna devam ederken gelecek sezonun hocasını aramayı da ihmal etmiyor. Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra Joachim Löw ile görüşen sarı lacivertli kulüp devre arası için anlaşamamıştı. PSV Eindhoven ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Roger Schmidti de radarına alan Kanarya, gelecek sezon için Löw ile Schmidt arasında seçim yapacak. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç tercihini açıkladı. Uluç, Löw uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmıyor. Schmidt bu durumda bir adım önde. Ancak ikisi de gözde hocalar ve büyük takımlar da onları istiyor. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi