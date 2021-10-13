FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'nın forvet tercihi belli oluyor! "Onun için geç kalınmış..." /13.10.2021

ASpor

Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider bitiren Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda Serdar Dursun öne çıkmaya başladı. Milli Takım'da ilk maçına çıkan Serdar Dursun, ilk golünü de Letonya maçında kaydetmiş oldu. Sarı lacivertli oyuncunun performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Taner Karaman, "Serdar'ın performansı bana şaşırtıcı gelmedi. Özellikle hava hakimiyetinde üstün bir oyuncu. Oyunu merkezden kuramayacağınız rakiplere karşı Serdar'ı değerlendirebilirsiniz. Onun için geç kalınmış bir Milli Takım serüveni. Önümüzdeki dönemlerde Fenerbahçe'de daha fazla süre alacaktır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)