FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'nın taktiğine şok eleştiri! "İnatlaşmaya dönebilir" /21.10.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Royal Antwerp'i konuk edecek. Zorlu maç öncesinde Vitor Pereira'nın taktiğini yorumlayan A Spor yorumcusu Ümit Akdağ, "Sabit fikirle ben bunu oynayacağım derse inatlaşmaya döner. Bu maç Valencia ve Berisha'nın birlikte oynaması gereken bir maç. Dörtlü orta sahanın biri önde oynarsa bir oyuncusu artar. Sosa veya Mesut'un ön plana çıkması gereken bir maç. Bu gece Valencia ve Berisha'nın önde oynama gecesi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)