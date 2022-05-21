FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'a flaş sözler! "Birinci santrfor değil" /21.05.2022

Süper Ligin 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyasporu konuk etti. Sezonun son maçına çıkan sarı lacivertli ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Kanaryanın golünü atan Serdar Dursunu yorumladı. Kapsal, Yerli statü konumunda iyi bir performans sergiledi. 1 gol attı ve 1 golü de iptal edildi. Yaşına rağmen nerede olacağını iyi biliyor. İyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Fenerbahçenin birinci santrforu değil. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi