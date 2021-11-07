Fenerbahçe için flaş Gustavo yorumu! Vazgeçilmez mi el freni mi? /07.11.2021

Fenerbahçede Gustavo tartışmaları sürüyor. Geçen sezonun başında vazgeçilmez isim olan Luiz Gustavo, sezon sonunda Emre Belözoğlu tarafından yedek kulübesine çekilmişti. Bu teknik karardan sonra Fenerbahçe üst üste galibiyetler alarak sezonun sonunda 2 puan farkla 3. sırada bitirmişti. Ardından Gustavo için bazı kesimler El freni benzetmesi yaptı. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Gustavonun performansını değerlendirdi. Kınalı, Gustavo bazen Fenerbahçeye el freni olabiliyor. Büyük maçlarda çok ihtiyaç oluyor ama o pozisyona Sosayı koymak gerekir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi