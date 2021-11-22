Fenerbahçe taraftarından mesaj! "Şampiyon olursanız..." /22.11.2021

Süper Ligin 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasarayı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle beraber kötü gidişatına dur diyen sarı lacivertli ekip yarışta kalmayı başardı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Sabah Sporu programında taraftarın mesajını açıkladı. Kul, Yaklaşık 2000 taraftar Samandıraya gitti. Bu görüntüler dönüm noktası oluşturacaktır. Taraftar, futbolculara Bu maçı kazandınız ve bu şekilde burdayız, şampiyon olursanız sizi nerelere koyarız düşünün mesajını verdi. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi