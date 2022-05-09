Fenerbahçe ve Trabzonspor'da Marcelo savaşı! /09.05.2022

Süper Ligin dev kulüpleri Fenerbahçe ve Trabzonspor büyük transferde karşı karşıya gelecek. Real Madridin kaptanı Marcelo ile ilgilenen iki kulüp Brezilyalı yıldızı kadrolarına katmak istiyorlar. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan detayları A Spor canlı yayınında açıkladı. Uzundurukan, Trabzonspor ve Fenerbahçe, Real Madridin sol beki Marcelo ile ilgileniyor. Haziran ayında sözleşmesi bitiyor. Bonservisi elinde olacağı için alınabilir ama yaşı 34. dedi. | Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri FB - TS spor haberi