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7/24 Dinle ASpor Fenerbahçe yönetimine flaş sözler! "Hata yaparak doğruyu arıyor" /01.11.2021
Fenerbahçe yönetimine flaş sözler! "Hata yaparak doğruyu arıyor" /01.11.2021

Fenerbahçe yönetimine flaş sözler! "Hata yaparak doğruyu arıyor" /01.11.2021

150 Bölüm | 32:35:25

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01

Fenerbahçe yönetimine flaş sözler! "Hata yaparak doğruyu arıyor" /01.11.2021

ASpor 01:47
02

Fatih Terim Gaziantep maçı sonrası konuştu! /31.10.2021

ASpor 23:11
03

Toroğlu'dan flaş G.Saray yorumu! "Terim Avrupa düşünürse..." /31.10.2021

ASpor 00:58
04

Beşiktaş hakkında flaş sözler! "Kadro ligin üstünde ama..." /31.10.2021

ASpor 01:12
05

Beşiktaş'a 2 isimden kötü haber! /31.10.2021

ASpor 02:07
06

Canlı yayında açıkladı! "Muslera'nın kötü performansının sebebi..." /31.10.2021

ASpor 01:40
07

Fenerbahçe'de yaşanan o gelişmeyi açıkladı "Hesaplaşmaya girecekler!" /31.10.2021

ASpor 01:23
08

Pereira'nın tercihine eleştiri yağmuru! "Hoca kendisiyle çelişti" /31.10.2021

ASpor 01:02
09

Pjanic'te son durum! Sporting maçına yetişecek mi? /31.10.2021

ASpor 02:47

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