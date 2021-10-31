Fenerbahçe'de yaşanan o gelişmeyi açıkladı "Hesaplaşmaya girecekler!" /31.10.2021

Süper Ligin 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspora karşı 2-1 mağlup oldu ve mağlubiyet serisi devam etti. Yaptığı oyuncu tercihleri ve sistemi ile ilgili eleştirilerle karşılaşan Vitor Pereiranın koltuğu sallanmaya başladı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Pereiranın durumu ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. Korkmaz, Antwerp, Kayserispor, Galatasaray ve Olympiakos maçlarının herhangi bir yerinde Fenerbahçede hoca değişikliği yapılırsa kimse şaşırmaz. Bence şu aşamada yönetim ve Pereira hesaplaşmaya girecek. Mesut neden yedek, bu sistemde olmuyor gibi konular konuşulacak. Pereira, Fenerbahçe kariyerine kısa vadede tutunmak adına Mesutu ilk 11e yerleştirebilir. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi