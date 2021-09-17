"Fenerbahçe'den gördüğüm oyunu Eintracht Frankfurt'tan gördüm" /17.09.2021

ASpor

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puan ile dönen Fenerbahçe'nin performansını Gürcan Bilgiç yorumladı. Gürcan Bilgiç "Fenerbahçe'den gördüğüm oyunu Eintracht Frankfurt'tan gördüm" yorumunu yaptı. Bilgiç devamında "O baskı aslında Fenerbahçe'nin işine gelen bir oyun şekli olacak diye bekledim ama maç bir başladı ve baskıyı Fenerbahçe yaptı" dedi | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (Fb spor haberi)