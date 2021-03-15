Fenerbahçe'yi topa tuttu! "En büyük sorunu..." /15.03.2021

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk etti ve karşılaşmadan 2-1lik mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. Gençlerbirliğinin attığı gole Gol ofsayt değildi, nizami bir gol atıldı diyen Uluç, Son 2-3 yıldır Fenerbahçenin şöyle bir hastalığı olduğuna inanıyorum. Hakemler doğru karar verir ya da vermez, üzerinize oyunlar oynanır... Bunu tartışmıyoruz. Fenerbahçenin en büyük problemi şu. Buna o kadar inanıyorlar ki ve futbolcuları da o kadar çok inandırıyorlar ki verdikleri demeçlerle, futbolcuların kafasında şöyle bir düşünce oluşuyor. Biz aslında muhteşem oynuyoruz, her şeyi dört dörtlük yapıyoruz ama hakemler böyle istiyor... Değil arkadaş ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi