FIFA'ya o federasyondan rest! "Katılmıyoruz" /29.10.2021

FIFAya karşı resmi açıklama geldi. Arsene Wengerin ortaya çıkardığı 2 yılda 1 Dünya Kupası fikri, FIFA tarafından ciddi derecdede benimsenmişti. FIFA Başkanı Infantino organizasyonun 2 yılda 1 yapmak istediklerini defalarca açıklamıştı. UEFA ve Conmebol her defasında bu fikre karşı çıkmış ancak resmi bir açıklama yapmamışlardı. CONMEBOLda yapılan son toplantıda çıkan sonuç ile ilk resmi açıklama geldi. CONMEBOL, 2 yılda 1 Dünya Kupası yapılması halinde kupaya hiçbir ülke takımını yollamayacağını açıkladı. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, durum değerlendirmesi yaptı. Özkök, UEFA ve CONMEBOL 2 yılda 1 Dünya Kupasına karşıydı ama resmi açıklama gelmemişti. CONMEBOLda son toplantıdan çıkan sonuç ile resmi açılama geldi. Güney Amerikalılar FIFAyı boykot ederek Katılmıyoruz dedi. FIFAnın bu kararı geçirebileceğini sanmıyorum UEFA ve CONMEBOLun karşı çıkmasından ötürü FIFA, Dünya Kupasını 2 yılda 1 yapamayacak gibi gözüküyor. dedi. | Futbol haberleri