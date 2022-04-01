Fırtına öncesi Ismael değerlendirmesi! /01.04.2022

Süper Ligin 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda lider Trabzonspora konuk olacak. Zorlu maç öncesinde Kara Kartalın teknik direktörü Valerien Ismaelin oynatacağı oyun merak konusu. Fransız çalıştırıcı takımı ile ilk kez sahada olacak. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Ismaeli değerlendirdi. Şahinoğlu, 3-4-3 bekliyoruz ama farklı bir şeyler de çıkabilir. Farklı bir dokunuş olacaktır oyunculara. Mesela Sergen Yalçın, Atibayı 6 numaradan 8 numaraya çevirdi. Önder Karaveli ise Pjanici 8de 6ya çekti. Trabzonspora karşı bir sürpriz yapabilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi