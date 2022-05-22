Fırtına transfer düğmesine bastı! 7 oyuncu... /22.05.2022

Şampiyon Trabzonsporda transfer çalışmaları başladı. Bordo mavili ekip eksik bölgeleri tamamlayarak yeni sezona da favori başlamak istiyor. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Fırtınanın transfer yapacağı bölgeleri açıkladı. Özdemir, 30 yaş ve üzeri oyuncu tercihi yapılmayacak. Yaşı genç, dinamik ve dönüştürülebilir oyuncular tercih edilecek. Trabzonspor mental ve fiziksel anlamda son 8 haftada düştü. Bundan dolayı genç ve kaliteli isimlere yönelecekler. Sol bek kesinlikle şart. Sağ bek ve sağ stoper de alınacak. Trabzonsporun 6 numaraya da ihtiyacı var. Nwakaeme krizi de devam ediyor. Eğer anlaşma olmazsa sol kanada bir transfer yapılacak. Viscayı yedekleyecek bir sağ kanat da bakılacak. Son olarak bir forvet transferi yapılacak. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi