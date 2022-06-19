Fırtına'da forvete kim transfer edilecek? "İlk tercih..." /19.06.2022

Şampiyonlar Liginde ön eleme oynayacak şampiyon Trabzonspor, kadrosunu bu turnuvaya göre güçlendirme ve alternatifli bir hale getirmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, hücum bölgesi üzerinde dururken; gündeme ise Umut Bozok ve Haji Wright geldi. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, İkisi de çok farklı yönde bir oyuncu. Bence Trabzonsporun ilk tercihi Umut Bozok. Oyun yapısı ve karakteri Trabzonspora daha yatkın. dedi. | Trabzonspor transfer haberleri TS spor haberi