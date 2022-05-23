Fırtına'da Nwakaeme gelişmesi! Geri adım atıldı /23.05.2022

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor içi transfer çalışmalarına başladı. Nwakaeme ile uzun zamandır anlaşmaya çalışan Fırtına henüz yıldız isimle orta yolu bulamadı. A Spor yorumcusu Hamdi Aslan konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, 3-4 ay öncesine kadar bu işi bitirebilirdi. Nwakaeme Trabzona çok değer kattı. Şampiyonluk beklendi. Rakamlar yükseldi ve her şeyi kabul eden bir Trabzonspor vardı. Ancak Rakamlar biraz daha yükseltilmek istendi ve Trabzonspor bu konuda geri adım attı. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi