Fırtına'da şok gelişme! Nwakaeme... /25.05.2022

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonsporda flaş bir gelişme yaşandı. Fırtınaya şampiyonluğu getiren en değerli oyunculardan Nwakaeme ile sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, Trabzonspor opsiyonlu 2 yıllık bir teklifte bulundu, oyuncunun beklentisi 3 yıllık. Kulüp, Nwakaemeye Hamsike verilen en yüksek ücreti önerdi. Nwakaemenin Trabzonspor kariyerine sonlanıyor gibi duruyor. Bu oyuncuya bağlı. Trabzonspor oyuncuya yeni bir teklif yapmayacak. dedi. | Trabzonspor haberleri