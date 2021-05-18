Fırtına'da transfer harekatı! 4 isim birden... /18.05.2021

2020-2021 sezonunu 4. olarak tamamlayan ve teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavili ekipte başkan Ahmet Ağaoğlu, Gervinho ve Bruno Peresin imzaya geleceklerini duyurmuştu. Fırtınanın transfer listesi ortaya çıkarken; Salih Uçan, Caulker, Cornelius ve Melingi istediği belirtildi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. | Son dakika Trabzonspor haberleri TS spor haberi