Fırtına'dan Elmalı çıkartması! Konuşulan rakamlar... /28.05.2022

Trabzonsporda transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek pozisyonuna yerli takviyesi yapmak isteyen bordo mavili ekip Kasımpaşadan Eren Elmalıyı gözüne kestirdi. Ancak maliyet bakımından bordo mavili ekibi zorlayabilir. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Eren Elmalı transferini değerlendirdi. Özdemir, Yerli bir oyuncu almak isterseniz kulübü görüşmeleri en az 2 milyon eurodan açıyor. Eren Elmalı için ise 4-5 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor. Eren transferine çok ihtimal vermiyorum. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi