Fırtına'dan taraftar hikayesi! Ulu'ların öyküsü... /01.06.2022

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu olan Trabzonspor, taraftarı ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Her hafta sosyal medya üzerinden yaptığı Taraftar Hikayeleri paylaşımında bu sefer Ulu ailesine yöneldi. Fırtına yapılan paylaşımda Babalar Trabzonsporun ilk, oğullar son şampiyonluk kutlamasında sahne aldı. Taraftar Hikayelerinde bu hafta kasketliler horonuyla kupa törenine renk katan Uluların öyküsü var. notunu bıraktı. İşte Uluların öyküsü. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi