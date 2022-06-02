Fırtına'nın Boateng ısrarı! "Lyon ile..." /02.06.2022

Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen bordo mavili ekip Olympique Lyon forması giyen Jerome Boateng ile ilgileniyor. Daha önce Manchester Cityde top koşturan dünya yıldızı Bayern Münihte 10 yıl forma giydi. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir transferdeki son detayları açıkladı. Özdemir, Trabzonspor ile Olympique Lyon arasında belli oranda anlaşma sağlandı ama Boatengten cevap alınamadı. Yeni bir sağ stoper bakılacak. dedi. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi