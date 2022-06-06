Fırtına'nın Eren Elmalı gündemini böyle açıkladı! "Yabancı kuralı sonrası..." /06.06.2022

A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Trabzonsporun transfer gündemini değerlendirdi. Özdemir, Yabancı kuralının ne olacağı henüz belli değil. 8+3le mi devam edilecek yoksa 7+4 mü olacak. Kulüpler Birliğinin 8+3 olarak devam etmesi yönünde bir talebi var. Bu belirsizlik tüm kulüplerin elini bağlıyor. Bu durumda da yerli transferi yapılacağı zaman kapıyı 3 milyon Eurodan aşağı açan yok. Eren Elmalı transferinde de böyle bir durum söz konusu. Bu yüzden Erenden ziyada Mert Müldür transferi daha ağırlık basıyor ifadelerini kullandı.