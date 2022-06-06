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7/24 Dinle A Spor Fırtına'nın Eren Elmalı gündemini böyle açıkladı! "Yabancı kuralı sonrası..." /06.06.2022
Fırtına'nın Eren Elmalı gündemini böyle açıkladı! "Yabancı kuralı sonrası..." /06.06.2022

Fırtına'nın Eren Elmalı gündemini böyle açıkladı! "Yabancı kuralı sonrası..." /06.06.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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01

Fırtına'nın Eren Elmalı gündemini böyle açıkladı! "Yabancı kuralı sonrası..." /06.06.2022

A Spor 03:38
02

Kartal'ın yıldızına övgü dolu sözler: Süper Lig'e tam oturan isim /03.06.2022

A Spor 00:38
03

Flaş transfer sözleri! "Çok net bir ilgi var" /04.06.2022

A Spor 01:21
04

Faydalı olur mu? Canlı yayında Boateng sözleri! /31.05.2022

A Spor 02:24
05

Flaş Marcao sözleri! "Biletini alır gönderirim" /29.05.2022

A Spor 01:05
06

Fırtına'nın Boateng ısrarı! "Lyon ile..." /02.06.2022

A Spor 01:38
07

Fırtına'nın yıldızına övgü dolu sözler! /05.06.2022

A Spor 00:52
08

Kupa canavarı F.Bahçe'de! "Zor camiaya geldi" /01.06.2022

A Spor 00:47
09

Canlı yayında açıkladı! Dursun Özbek Fatih Terim'le çalışacak mı? /26.05.2022

A Spor 01:54
10

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