Fırtına'nın gençlerinden şampiyonluk yorumu! /07.05.2022

Süper Ligin bitimine haftalar kala şampiyon olan Trabzonspor, Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Fırtınanın gençleri Ahmetcan Kaplan ve Serkan Asan önemli açıklamalarda bulundu. Kaplan, İkinci yarıda iyi toparladığımızı düşünüyorum. Biz gençler oynayarak gelişeceğiz. Şampiyon olduk ama galibiyetlere devam etmek istiyoruz. 12 yıldır bu kulüpteyim. 19 yaşında bu duygular kimseye nasip olmaz. Böyle devam edip daha fazla süre almak istiyorum. dedi. Asan ise, Şampiyonluk anını tarif edemem. Bambaşka bir andı. Mutluluktan ağladık. Mahalle arasında top oynarken şampiyonluğu hayal ediyorduk. Formayı giyip o ana tanıklık etmek çok mutluluk verici. yorumunu yaptı. | Trabzonspor haberleri TS spor haberi