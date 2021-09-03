Flaş Berisha sözleri! "Büyük bir soru işareti" /03.09.2021

ASpor

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe forvet bölgesini Mergim Berisha ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler Alman yıldızla 4 yıllık sözleşme imzalarken, bu transferi A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Türk futboluna uygun bir santrafor aldıklarını düşünüyorum. U21'de iyi bir santrafor ama buraya geldiği zaman bir soru işareti. Ne yapar?" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)