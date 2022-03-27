Flaş Buruk sözleri! "Önü açıldı" /27.03.2022

Galatasaray seçime gidiyor. Başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Yaşananlardan sonra Galatasarayda yapılacak başkanlık seçimi için birçok isim ön plana çıkıyor. Ayrıca Elmas yönetimi ayrıldıktan sonra teknik direktörlük koltuğunun da sahibi merak konusu olacak. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Okan Buruk hakkında konuştu. Türk, Burak Elmas yönetiminde Okan Buruka karşı veto vardı. Şimdi Okan Burukun önü açıldı. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi