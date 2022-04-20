Flaş Elmas sözleri! "Terim büyük lokma" /20.04.2022

Galatasarayda soru işaretleri sürüyor. Sezon başında yönetimin başına geçen Burak Elmasın ilk icraatı Fatih Terime teknik direktörlük koltuğunu vermek oldu. Ancak sezonun devamında Fatih Terim ile yollar ayrıldı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Elması sert sözlerle eleştirdi. Aktan, Fatih Terimden vazgeçebilirsiniz ama bu şekilde değil. Türkiyede 2 lokma çok büyüktür. Biri Fatih Terim. Boğaza takıldı. Burak Elmas gitti. Fatih Terim bir gün Galatasaraya dönecek bir görev ile ama Burak Elmas olmayacak. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi