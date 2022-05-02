Flaş Emirhan sözleri! "Rezil etmez vezir eder" /02.05.2022

Bir dönem üst üste gösterdiği başarılı performans ile adından söz ettiren Emirhan İlkhan son dönemde forma şansı azaldı. Beşiktaşın özkaynağından yetişen genç yıldız adayı önemli performanslar sergiledi. Emirhan son olarak Kayserispor deplasmanında ilk 11 başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Emirhan hakkında konuştu. Alpaslan, Önder Karaveli, Emirhanı sahaya attı ve kazandı ama sonra bir daha göremedik. Çünkü maç kazanmaya gitti. 1 tane oyuncu seni rezil etmez, vezir eder. Oynaya oynaya katkı verecek ama Emirhanı biz unuttuk. Potansiyeli olan bir oyuncu. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi