Flaş Emirhan sözleri! "Türkiye'de kalmaz" /08.05.2022

Süper Ligin 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçeyi ağırladı. Dev derbi 1-1 sona erdi. Zorlu mücadelede siyah beyazlı ekibin 17 yaşındaki genç oyuncusu Emirhan İlkhan 90 dakika sahada kaldı. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, genç isim hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Keskin, Türk futbolu bir yetenek kazanıyor. 37. dakikada Batshuayiye bir pas attı ve Batshuayi o pası bile beklemedi. Çok iyi bir oyuncu. Emirhan ve Arda Güler Türk futbolunun geleceğidir. Emirhanın üzerinde çok durmak lazım. Katardaki maçtan beri yükseliyor. Türkiyede fazla kalmaz. Avrupaya gider. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi