Flaş Ersin ve Arda sözleri! /19.03.2022

Süper Ligde gösterdikleri performanslarla göz dolduran Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Fenerbahçeli Arda Güler, Portekiz ile oynanacak play-off maçı öncesi Milli Takım Aday kadrosuna alınmadı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, alt yapıdan sorumlu Tolunay Kafkası sert sözlerle eleştirdi. Domaç, Senin üçüncü kalecin Uğurcan ve Altaydan sonra Ersin olacak. Artık Ersin Milli Takım havasını almalı. Arda Güler U-17 takımına alınmış. Fenerbahçede ilk 11 oynuyorsun. A Milli Takımına alınmasa bile Ümit Milli Takımda olmalı. Bu kararları Tolunay Kafkas alıyor. dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri BJK - FB spor haberi