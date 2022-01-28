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7/24 Dinle A Spor Flaş F.Bahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor" /28.01.2022
Flaş F.Bahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor" /28.01.2022

Flaş F.Bahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor" /28.01.2022

A Spor

150 Bölüm | 32:13:44
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Flaş F.Bahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor" /28.01.2022

A Spor 00:37
02

Flaş sözler! "Gomis'le onla bunla enerjisini harcamasın" /26.01.2022

A Spor 01:09
03

Gomis transferindeki tehlike! "Yönetim hesap veremez" /27.01.2022

A Spor 01:22
04

Dikkat çeken tespit! "G.Saray'daki en büyük hata..." /25.01.2022

A Spor 01:16
05

Karaveli gol sorununu çözüyor! İşte o değişiklik /21.01.2022

A Spor 00:59
06

F.Bahçe'yi Sivas'ta bekleyen tehlike! /22.01.2022

A Spor 01:10
07

O isme dikkat çekti! "Takımın vazgeçilmezi olur" /19.01.2022

A Spor 01:20
08

Derbi öncesi flaş yorum! "Torrent'in kara kara düşündüğü nokta..." /23.01.2022

A Spor 01:38
09

G.Saray'ın 6 numarası belli oluyor! Öne çıkan aday... /28.01.2022

A Spor 01:16
10

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