Flaş F.Bahçe sözleri! "Gelecek doğru planlanmıyor" /28.01.2022

Fenerbahçe kamp dönemini Antalyada geçiriyor. Sezonu istediği gibi götüremeyen sarı lacivertli ekipte Vitor Pereiranın yerine İsmail Kartal getirilmişti. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Fenerbahçeyi sert bir şekilde eleştirdi. Kınalı, İsmail Kartal getirildi ama gelecek sezon için Löw konuşuluyor. O zaman doğru planlanmıyor. Fenerbahçenin asıl sorunu takım mühendisliği. Hem İrfan Can Kahveci hem Mesut Özil olmaz. Birinci santrforun Mergim Berisha ve Serdar Dursun olmaz. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi