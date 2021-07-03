Flaş F.Bahçe sözleri! "Tek adam yönetimine geçti" /03.07.2021

Fenerbahçe uzun süren teknik direktör belirsizliğini giderdi ve daha önce sarı-lacivertlilerde görev alan Vitor Pereira ile anlaşıldığını açıkladı. Kanarya, Portekizli teknik adamla 2 yıl anlaşıldığını duyurdu. Bu gelişmeyi Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök değerlendirdi. Özkök, Bence Pereira, Ali Koçun listesinde yoktu ama işler oraya geldi. Bu da Fenerbahçenin tek adam yönetimine geçtiğini ve Ali Koçun her şeyi tek başına yaptığının kanıtı oldu. dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri FB spor haberi