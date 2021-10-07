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7/24 Dinle ASpor Flaş F.Bahçe sözleri! "Trabzon maçından kötü sonuç alınırsa..." /07.10.2021
ASpor

Flaş F.Bahçe sözleri! "Trabzon maçından kötü sonuç alınırsa..." /07.10.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin fikstürünü değerlendirdi. Özbostan, "Fenerbahçe'nin kırılma maçı Trabzonspor karşılaşması olacak. Eğer kötü bir sonuç alınırsa diğer mücadelelere de yansır. Fenerbahçe'nin zorlu bir fikstürü var. Bu süreçte önemli kayıplar verebilir. Lider olabilir ancak oyun olarak hala sıkıntılar var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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