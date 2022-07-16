Flaş Fenerbahçe sözleri! "Galatasaray kimle ilgileniyorsa..." /16.07.2022

Transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, Galatasarayın da ilgilendiği Joao Pedro için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler son olarak yine ezeli rakibinin listesinde olduğu belirtilen Amadou Diawara için devreye girdiği iddia edildi. Bu gelişmeyi A Spor yorumcusu Nevzat Dindar değerlendirdi. Dindar, Galatasarayın transfer listesinde bulunan Amadou Diawara için Fenerbahçe devreye girdi. Fenerbahçenin bu oyuncuya ihtiyacı yok ama bu şunu gösteriyor, Galatasaray kimle ilgileniyorsa artık Fenerbahçe de teklif yapacak. ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe transfer haberleri FB spor haberi