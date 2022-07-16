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7/24 Dinle A Spor Flaş Fenerbahçe sözleri! "Galatasaray kimle ilgileniyorsa..." /16.07.2022
Flaş Fenerbahçe sözleri! "Galatasaray kimle ilgileniyorsa..." /16.07.2022

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Galatasaray kimle ilgileniyorsa..." /16.07.2022

A Spor

150 Bölüm | 28:15:55
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Flaş Fenerbahçe sözleri! "Galatasaray kimle ilgileniyorsa..." /16.07.2022

A Spor 01:09
02

Şok sözler! "Onları izlemek istemiyorum" /14.07.2022

A Spor 01:15
03

Pezzella transferinde son durum ne? /13.07.2022

A Spor 02:06
04

Usta isim açıkladı! G.Saray'a faydalı olur mu? /10.07.2022

A Spor 01:58
05

Gomis takımda kalacak mı? İşte Buruk'un kararı /07.07.2022

A Spor 01:07
06

Stoper transferinde müjdeli haber! "1-2 gün içinde..." /12.07.2022

A Spor 00:24
07

Karaman'dan flaş Marcao sözleri! "Yerini kimse dolduramaz" /15.07.2022

A Spor 01:08
08

Sergio Oliveira nasıl bir futbolcu? /09.07.2022

A Spor 01:04
09

İşte Fırtına'nın 1 numaralı stoper adayı! /11.07.2022

A Spor 01:17
10

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı için flaş yorum! /03.07.2022

A Spor 02:19
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