Flaş Fenerbahçe yorumu! "Kabul edilemez" /16.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor karşısındaki galibiyetini yorumladı. Uluç, "Fenerbahçe, maç kazanırken yine Altay'ı ön plana çıkartıyorsak bir şeyler eksik demektir. İrfan Can Kahveci oyunun içine giremedi, savunma bölümünde göremedik. Miha Zajc da hazırlık maçlarındaki performansının altında kaldı. Osayi'nin de pozisyon bilgisi ve yetenekleriyle Fenerbahçe'yi taşıyacağına dair endişelerim var. 3 puan kazanıldı fakat şampiyonluktan bahseden Fenerbahçe için transfer şart. Bu oyun kabul edilemez" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)