Flaş Galatasaray yorumu! "Avrupa'da başarı şart" /25.11.2021

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilyayı konuk edecek. A Spor yorumcusu Nevzat Galatasaray-Marsilya maçı öncesinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dindar, Galatasaray sezon başında yeni bir yapılanmaya gitti ve genç oyunculara ciddi bonservisler ödedi. Amaç bu oyuncuları geliştirip satmak ve kulübe ekonomik fayda sağlamak. Bunu sağlayabileceğiniz arena Türkiye liginden daha çok Avrupa. G.Sarayın bu stratejisi Avrupada başarı temelli. Cezbedici bir teklif gelmesi için Avrupada başarılı olması lazım. şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri GS spor haberi