Flaş Galatasaray yorumu! "İmkanlar doğru kullanılmadı" /01.05.2021

Son dakika Galatasaray haberleri... A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasarayın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların Spor Toto Süper Ligin 39. haftasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını da yorumlayan Dindar, Galatasarayın ideal 11i yok. Halihazırda kadroda 4 tane sağ bek var. Kadro mühendisliğinde problem var gibi. Galatasarayda 4 tane sağ bekin olması eldeki imkanların çok doğru kullanılmadığını gösteriyor. ifadelerini kullandı.