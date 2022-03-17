Flaş G.Saray yorumu! /17.03.2022

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray evinde İspanyol devi Barcelonayı konuk etti. Sarı kırmızılılar ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapattı. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Aslanın ilk yarı performansını değerlendirdi. Akcan, O gol sürekli çalışılmış bir goldü. Sağ ayağıyla yapıldığı için kale içine falso alamaz zaten. Takım birinci direğe koşunca penaltı noktası ve kale arkası boş kaldı. Marcao da o pozisyonda boş kaldı. Bundan sonra Galatasaraydan duran top gollerini daha çok göreceğiz. dedi. | Galatasaray haberleri GS spor haberi