Flaş Ismael benzetmesi! /22.03.2022

Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 46 yaşındaki hocanın Trabzonspor maçında takımın başında olması bekleniyor. A Spor yorumcusu Levent Tüzemenden flaş Ismael benzetmesi geldi. Tüzemen, 3lü savunma oynatacakmış Hoşgeldin Vitor Pereira. Fenerbahçede de bu oyun çok tartışılmıştı. İtalya Milli Takımının oynadığı oyundan dolayı birçok takım bu anlayışa geçti. Bunu her oyuncuyla oynayamazsın. Beşiktaşta da birçok oyuncu dışarıda kalabilir. dedi. | Beşiktaş haberleri BJK spor haberi