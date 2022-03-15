Flaş Kartal sözleri! "Korumak istiyorsan..." /15.03.2022

Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 5 gollü bir galibiyet ile döndü. Oyuna 74. dakikada dahil olan genç Arda Güler, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, teknik direktör İsmail Kartalı eleştirdi. Karaman, İsmail hoca Ardayı koruyorum diyor. Kimden koruyorsun. Oyuncu ilk 11 seviyesinde. Ardayı sahaya attıktan sonra doğacak etkilerden korursunuz. İsmail hoca Ardayı oyuna 74. dakikada aldı ama ve maç sonunda 1 gol 1 asist yaptı o zaman iyi yapmışız. dedi. İlk 11de başlasaydı ne yapacaktı peki? Belki daha farklı olacaktı. Altayın 8-9 kurtarış yapmasına da gerek kalmayabilirdi. Ardayı korumak istiyorsan oynatacaksın. dedi. | Fenerbahçe haberleri FB spor haberi