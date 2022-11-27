2022 Dünya Kupasında Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi ve mücadeleyi Fransa 2-1 kazandı. Galatasaraylı Victor Nelsson, mücadeleye ilk 11de başladı ve 90 dakika forma giydi. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, 24 yaşındaki stoperin transfer ihtimalini ve bu maçtaki performansını değerlendirdi. Aktan, Sol stoperde olmasına karşın hatasız oynadı, ihtiyacı olanın alması gereken bir oyuncu. 25 milyon Euroluk bir oyuncu mu orası tartışılır, bir Virgil van Dijk değil. ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri GS spor haberi