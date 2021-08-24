Ara
Ara
7/24 Dinle ASpor Flaş Nelsson yorumu! "G.Saray'ın hatalarını..." /24.08.2021
ASpor

Flaş Nelsson yorumu! "G.Saray'ın hatalarını..." /24.08.2021

ASpor

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'ı 2-1 ile geçen Galatasaray'da gözler yeni transfer Victor Nelsson'un üzerindeydi. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Danimarkalı yıldız hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Galatasaray'ın savunma konusunda büyük hataları vardı. Nelsson bu konuda oldukça iyi bir performans sergiledi. Özellikle geriden oyun kurma konusunda başarılıydı. Marcao krizinin ardından çok nokta bir hamle oldu. " dedi. (GS spor haberleri)
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x