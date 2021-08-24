Flaş Nelsson yorumu! "G.Saray'ın hatalarını..." /24.08.2021

ASpor

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor'ı 2-1 ile geçen Galatasaray'da gözler yeni transfer Victor Nelsson'un üzerindeydi. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Danimarkalı yıldız hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Galatasaray'ın savunma konusunda büyük hataları vardı. Nelsson bu konuda oldukça iyi bir performans sergiledi. Özellikle geriden oyun kurma konusunda başarılıydı. Marcao krizinin ardından çok nokta bir hamle oldu. " dedi. (GS spor haberleri)