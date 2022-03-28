Flaş sözler! "Fatih Terim'i yutamadılar" /28.03.2022

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında flaş açıklamalarda bulundu. Aktan, Fatih Terim sert bir lokmadır, boğazında kalır, kaldı da! Fatih Terimi yutamadılar. Terim hiç konuşmadı, kongreye gelmedi ama aslında oradaydı. Varlığı yokken ezdi! Burak Elmas, Işıtan Gün için kendini, yönetimi, başkanlık hayalini feda etti. Işıtan Günü bu kadar koruma altına alıyorsanız Fatih Terimi neden feda ettiniz? Fatih Terim sizi kulübün başına getirdi şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri GS spor haberi