Flaş sözler! "Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilmek için..." /09.08.2021

ASpor

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Mehmet Topal geçmişte stoper oynamış olsa da onu orta sahada değerlendirmek şart. Diego Godin transfer edilirse Beşiktaş'a çok katkı sağlar. Godin ve iyi bir santrfor Beşiktaş'ı, Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir konuma getirir. Gelecek futbolcuların da hazır olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)