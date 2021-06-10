Flaş teknik direktör sözleri! "O hocalar burada..." /10.06.2021

25-26 Haziranda seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçede bir diğer gündem ise yeni teknik direktörün kim olacağı... Son günlerde birçok isimle ilgilendiği iddia edilen sarı-lacivertliler için A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, İsimlerden ziyade burada neler yapacakları önemli. İsmi geçen önemli hocalar o takımlarda istediği oyuncuları alabiliyorlar ama burada o hocaların başarı yüzdesi düşük oluyor şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri FB spor haberi