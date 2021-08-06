Flaş Vitor Pereira sözleri! "Hemşehrilik yapıyor" /06.08.2021

ASpor

A Spor'un deneyimli yorumcularından Ümit Aktan, Fenerbahçe'nin gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira hakkında da konuşan Aktan, "Çağtay Kurukalıp'ı oynatacağını düşünmüyorum. Ozan Tufan'ı da oynatmamasının sebebi biraz hemşehrilik yapıyor. Bu sebeple 36 yaşındaki Jose Sosa, Ozan'dan daha üstün onun gözünde" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)